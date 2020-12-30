طهران تعلن تسلم نتائج التمثيل القضائي بقضية اغتيال سليماني

2020/12/30 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت طهران تسلم نتيجة التمثيل القضائي الخاصة بالتحقيقات في حادثة اغتيال قاسم سليماني في بغداد مطلع العام الحالي.

واتهم المدعي العام في طهران علي القاصي مهر في بيان الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن المطار بالتورط في عملية الاغتيال من خلال قيامها بتزويد الجيش الأميركي الموجود في العراق بموعد وصول الطائرة التي كانت تقل سليماني، مضيفا أن التحقيقات تشير الى تورط المانيا بالعملية عبر قيام قاعدة القوات الجوية الأميركية في ألمانيا بتوجيه الطائرة التي نفذت الاغتيال.

وأشار المدعي العام الإيراني إلى التعرف على هوية خمس وأربعين شخصية أميركية مسؤولة عن مقتل سليماني وتم تقديم أمر استدعاءها الى الإنتربول، فضلا على أن طهران تعمل على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد.

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