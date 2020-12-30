الكاظمي يدعو جميع القطاعات على العمل الجاد لتأمين العملية الانتخابية

2020/12/30 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحشيد جميع القطاعات للعمل على تأمين الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبل.

ودعا الكاظمي خلال كلمة ألقاها في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن التحديات الصعبة في العراق ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن تحدي السلاح المنفلت وعصابات الجريمة وتجارة المخدرات والأسلحة والنزاعات العشائرية ما زالت تهدد الدولة وتعمل خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها، على حد قوله.

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