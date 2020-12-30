النقل توقع عقدا مع شركة دايو لانشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/30 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقعت وزارة النقل، الاربعاء، عقدا مع شركة دايو الكورية لانشاء ميناء الفاو الكبير، يتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم تمتد إلى عرض البحر.

وقال وزير النقل، ناصر الشبلي، في تصريح صحفي، اليوم (30 كانون الاول 2020)، ان "مشروع ميناء الفاو سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب"، مؤكدا ان "تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة".

فيما قال عضو مجلس النواب عدنان الفيحان، ان "المضي مع الشركة الكورية يعني تأخر اكمال مشروع الفاو وتسديد مبلغ 600 مليون دولار سنويا".

وكان مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، قال، في تصريح له، اليوم، ان "العقد الموقع مع دايو الكورية يتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول 14 كم تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، ونفق تحت الماء، هو الأكبر من نوعه سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق".

واضاف الفرطوسي، ان "عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (19.8 م) بحاجة إلى رفع (110 مليون م3) من الترسبات الطينية".

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