الولاء للدولة.. الكاظمي يدعو الى الاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين (فيديو)

2020/12/30 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القائد العام للقوات المسلحة

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء،

أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى

الأمني، داعياً إلى التضامن من أجل

"مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات

جريمة وتجارة المخدر

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