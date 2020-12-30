وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة الى المواطنين

2020/12/30 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت وزارة الكهرباء بتحسن ساعات

تجهيز الطاقة للمواطنين بدءاً من مساء

اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى،

إن "زيارة وزير الطاقة الإيراني للعراق

كانت مثمرة ونتج عنها بحث جميع المشاكل

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