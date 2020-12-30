الصحة النيابية: مؤشرات الموقف الوبائي لكورونا في العراق إيجابية

2020/12/30 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن خلاطي، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الموقف الوبائي لكورونا في البلاد إيجابية.

وقال خلاطي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموقف الوبائي في العراق واضح جداً، ومؤشراته إيجابية من خلال انخفاض عدد الإصابات وحالات الوفاة وتزايد حالات الشفاء".

وأضاف، أن "هذا لا يعني تخفيف الإجراءات، بل نشدد على أهمية الإجراءات الوقائية لأننا وصلنا لهذه المرحلة باتباعها".

وأشار خلاطي إلى أن "هناك سلالة جديدة من الفيروس، ربما تصل إلى العراق، لذا ندعو للمزيد من الحذر والحيطة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1547 حالة للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة بكورونا في عموم البلاد بلغت 8 حالات".

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