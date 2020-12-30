توجيه من وزارة الداخلية حول إجراءات تأمين احتسجلات هاتف في تركيا قد تبرئ لاجئا عراقيا وتمنع ترحيله من أميركافالات رأس السنة

2020/12/30 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت مجلة “فايس”، الأربعاء، إنها حصلت على سجلات هاتف جديدة قد تثبت براءة لاجئ عراقي يواجه الترحيل من الولايات المتحدة بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش وقتل شرطي عراقي في الأنبار في 2014.وأعدت المجلة الأميركية الكندية تقريرا عن قضية اللاجئ العراقي عمر أمين، كجزء من وثائقي سيعرض قريبا، واستغرق العمل عليه ستة أشهر تنقل […]

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