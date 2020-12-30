لاجئ مهدد بالترحيل من أمريكا والإعدام في العراق

2020/12/30 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت مجلة "فايس" إنها حصلت على سجلات هاتف جديدة قد تثبت براءة لاجئ عراقي يواجه الترحيل من الولايات المتحدة بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش وقتل شرطي عراقي في الأنبار في 2014.

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