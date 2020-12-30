توجيه من وزارة الداخلية حول إجراءات تأمين احتفالات رأس السنة

2020/12/30 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت وزارة الداخلية، الأربعاء، اقسامها الأمنية باتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين خلال أعياد رأس السنة الميلادية.

وجاء التوجيه عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الاول 2020)، إلى "دوريات النجدة والمرور والطوارئ ومكافحة الاجرام وحماية المنشآت المنتشرة في بغداد والمحافظات باتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين عشية الاحتفالات براس السنة الميلادية".

وقال محمود إن "الشوارع ستشهد اكتظاظا احتفالا باعياد راس السنة الميلادية"، مؤكداً انه "وجه القوات الامنية التابعة للوكالة بضرورة اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتامين المواطنين ليلة غد".

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