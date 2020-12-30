بالصور.. دوريات عسكرية لتأمين مناطق شمال بغداد

2020/12/30 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لدوريات عسكرية لتأمين مناطق شمال العاصمة بغداد.

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