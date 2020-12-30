وزير الصحة يحدد موعد وصول لقاح كورونا

2020/12/30 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حدد وزير الصحة حسن التميمي، الاربعاء، موعداً جديداً لوصول لقاح كورونا ويعلن عن سلم رواتب جديد لمنتسبي وزارته.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الوزارة حجزت 16 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر الاتحاد الدولي للقاحات لتطعيم 8 مليون مواطن بواقع جرعتين على مدى اسبوعين وستصل فور السماح بتمريرها من الاتحاد”.

واضاف ان “سعر اللقاح يصل الى 20 دولار ودفعنا دفعة اولى قيمتها 25 مليون دولار لشرائه”، لافتاً الى أن “الوجبة الاولى ستخصص لمنتسبي وزارة الصحة والاجهزة الامنية وكبار السن ومن لديهم امراض مزمنة”.

واوضح ان “لقاح فايزر سيصل العراق منتصف شباط أو بداية اذار أو اقرب من ذلك ووفرنا 140 منظومة حفظ ومسؤولية الشركة المنتجة تفرض عليها ايصاله للمنافذ والمستشفيات التي ستقوم بالتطعيم”.



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