الداخلية توجه دورياتها باتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين عشية الاحتفالات

2020/12/30 | 20:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود دوريات النجدة والمرور والطوارئ ومكافحة الاجرام وحماية المنشآت المنتشرة في بغداد والمحافظات باتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين عشية الاحتفالات براس السنة الميلادية.

وذكر وكيل الوزارة ان يوم غد الخميس سيشهد اكتضاض في الشوارع احتفالا باعياد راس السنة الميلادية،مؤكداً انه وجه القوات الامنية التابعة للوكالة بضرورة اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لتامين المواطنين ليلة غد.

وهنا ابناء الشعب العراقي بحلول راس السنة الميلادية 2021 متمنيا ان تكون سنة خير على بلدنا العراق.

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