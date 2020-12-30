بعد اختطافه.. العثور على جثة الرائد محسن الحساني شقيق محافظ المثنى الأسبق

2020/12/30 | 20:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالعثور على جثة الرائد محسن حسن عباس الحساني، شقيق محافظ المثنى الأسبق، محمد علي الحساني، بعد اختطافه قبل شهر تقريباً.وقال المصدر، إن “القوات الامنية عثرت اليوم الأربعاء، على جثة الرائد محسن حسن عباس الحساني، شقيق محافظ المثنى الأسبق الشهيد محمد علي الحساني”.وأضاف، ان “جثة الشهيد بدت عليها علامات […]

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