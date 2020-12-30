الأردن يقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي مع استمرار تعليق الرحلات مع بريطانيا

2020/12/30 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان,-(أ ف ب) – قررت الحكومة الأردنية الأربعاء تقليل ساعات حظر التجول الليلي ساعتين في عموم المملكة بعد تسجيل إنخفاض في إعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.كما قررت الاستمرار في تعليق الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أجزاء من المملكة المتحدة.وقال وزير الدولة […]

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