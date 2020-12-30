الى رغد صدام.. هل تذكرين كيف أهدى عمك رأس زوجك لأبيك؟

2020/12/30 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذه الايام، من كل عام تخرج ابنة الطاغية صدام حسين، على إيتام إبيها، لتشيد ب"مناقبه"، التي لم يعثر العراقيون منها على أثر لا في وجود الطاغي...

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