مصدر يكشف حقيقة استئناف صلاة الجمعة في العتبة الحسينية بكربلاء

2020/12/30 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

نفى مصدر مطلع في العتبة الحسينية بكربلاء، اليوم الاربعاء، أنباء استئناف إقامة صلاة الجماعة وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لم نبلغ لغاية الان عن اي استئناف لصلاة الجماعة التي تقام في الصحن الحسيني والتي توقفت بامر من المرجعية الدينية العليا بسبب جائحة كورونا".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اي مستجدات بهذا الشأن سيتم الاعلان عنها من قبل المصادر الرسمية في العتبة الحسينية".

وتناقل ناشطون على فيسبوك في وقت سابق من اليوم، أنباء عن استئناف صلاة الجمعة في العتبة الحسينية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وكانت إدارة العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء، قد علقت إقامة صلاة الجماعة وأغلب الفعاليات الدينية، بعد تفشي فيروس كورونا مطلع العام الجاري، وذلك للحيلولة من انتشار العدوى بين الزائرين.

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