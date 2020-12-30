بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للوفيات بـ كورونا

2020/12/30 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذي صعد بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50023، ليصل إلى مستوى 2432888 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البلاد يوم 27 ديسمبر 30501 حالة، وفي 28 ديسمبر 41385، وفي 29 ديسمبر 53135، ما يمثل أعلى عدد يومي للإصابات المؤكدة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 981 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72548 متوفيا.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع كبير للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 27 ديسمبر 316، وفي 28 ديسمبر 357، وفي 29 ديسمبر 414، وتعتبر حصيلة اليوم الأعلى من نوعها منذ 24 أبريل.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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