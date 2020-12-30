العراق يتواصل مع المملكة المتحدة لتوريد لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

2020/12/30 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية العراقية فتح قنوات مع المملكة البريطانية المتحدة وذلك للحصول على لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في إفادة صحفية إن الجهات الصحية في العراق فتحت قنوات مع بريطانيا لغرض توريد لقاح أكسفورد إلى العراق بعد اعتماد التحالف الدولي للقاح.

وذكر البدر ان العراق ملتزم مع شركة فايزر الأميركية فيما يخص اللقاح، لكنه منفتح على جميع اللقاحات المتعمدة من قبل التحالف الدولي، وفقا لقوله.

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