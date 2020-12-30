رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور كان يخشى الانجرار لحرب جديدة ضد صدام حسين

2020/12/30 | 20:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الأرشيف الوطني البريطاني الأربعاء وثائق حكومية رفعت السرية عنها تكشف أن رئيس الوزراء السابق جون ميجور الذي تولى حكم البلاد بين 1990 و1997 كان يخشى احتمال انجرار بلاده إلى حرب أخرى تخوضها الولايات المتحدة ضد صدام حسين.



وأظهرت الوثائق أن ميجور كان متخوفا من أن تتورط الولايات المتحدة في عمل عسكري واسع في العراق إذا سيطرت قوات صدام على المناطق الكردية في الشمال، وكان يرى أن تخلي بريطانيا وحليفها الأمريكي عن الأكراد هو الحل الوحيد لأزمة كهذه.

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