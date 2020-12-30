ايران تشتري لقاح كورونا باموالها الايرانية لدى العراق

2020/12/30 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الاربعاء، أنه تم التوصل لاتفقات جيدة مع المسؤولين العراقيين حول الارصدة الايرانية في هذا البلد بهدف تغطية تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا.

واشار أردكانيان، الى أن "ايران تمتلك أرصدة مالية جيدة في الخارج منها العراق وأن وزارة الصحة الايرانية بصدد شراء اللقاح من شركة اوروبية".

وأوضح أنه "ولحسن الحظ تمكنت وزارة الكهرباء العراقية والمسؤولين الحكوميين من تسديد مبلغ من مستحقات شركة (توانير) الايرانية لتوليد وتوزيع الكهرباء وأيضا الشركة الوطنية الايرانية للغاز".

وأضاف، ان "وبعد ايجاد ترتيبات مالية جيدة بعد التفاوض مع المسؤولين العراقيين من المؤمل تسريع وتيرة الافادة من أرصدة ايران في هذا البلد بهدف شراء السلع الاساسية وغيرها بالمستقبل القريب".

وأكد أردكانيان، في تصريح سابق له اليوم، ان بلاده حصلت على 700 مليون دولار من العراق من المستحقات المترتبة عليه عن تصدير إيران الغاز والكهرباء له.

وقال: "توصلنا لاتفاق مع بغداد على افتتاح حساب باليورو لتبديل مستحقات إيران إلى اليورو وإيداعها في الحساب المصرفي".

وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد مع العراق سيقلص من آثار العقوبات الأميركية وسيساعد إيران في شراء الأدوية والسلع الأساسية من الخارج.

وأشار إلى أن "الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين كانت جیدة وبحثنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وكانت إيران قد أبلغت العراق يوم أمس، أنها ستستأنف ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء بشكل فوري.

جدير بالذكر ان وزير الطاقة الإيراني، زار بغداد أمس، لبحث معوقات تصدير الكهرباء والغاز للعراق، واجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي العراقي.

يذكر ان العراق مدين لايران بمليارات الدولارات نتيجة استيراده للغاز والكهرباء.

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