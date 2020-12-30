اسعار امبير المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2021 في كربلاء

2020/12/30 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر حكومي، الاربعاء، بان محافظة

كربلاء حددت اسعار امبير المولدات

الاهلية في المحافظة لشهر كانون الثاني

المقبل.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "محافظة كربلاء المقدسة

حددت سعر امبير (

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