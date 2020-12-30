كيف يتعافى العراق ؟

2020/12/30 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

اي تغيير لاي نظام دكتاتوري في العالم

يكون بطريقة الثورات والانقلابات وغير

ذلك ان رحل الدكتاتور فانه يورث المنصب

لدكتاتور اخر من ابنائه او ارحامه ،

والدكتاتور هنا يجمع كل الصفات ال

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