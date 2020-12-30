الداخلية توجه تشكيلاتها باتخاذ

2020/12/30 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

الفريق عماد محمد، الأربعاء، باتخاذ

"أعلى درجات الحيطة والحذر" من أجل تأمين

المواطنين المحتفلين برأس السنة

الميلادية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن "وكيل شؤون

الشرطة ي

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