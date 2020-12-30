الأسهم الأوروبية تهبط في ختام التعاملات مع زيادة قيود الإغلاق

2020/12/30 | 20:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع زيادة قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء من قبل المملكة المتحدة.

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