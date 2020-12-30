العراق تتعاقد مع

2020/12/30 | 20:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعاقدت وزارة النقل العراقية مع شركة دايوو الكورية، لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.وقال ناصر الشبلي، وزير النقل العراقي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن مشروع ميناء الفاو الاستراتيجي سيوفر عشرات الآلاف من فرص …

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