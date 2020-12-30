المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها

2020/12/30 | 20:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.وأكد الكاظمي، في مستهل الاجتماع على “التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني”، مشيراً الى “أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد”.واضاف بيان من مكتبه الاعلامي انه “كما جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح، والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح، بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان، كما تم […]

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