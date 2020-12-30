بالصور.. شوارع بغداد تتزين استعداداً للاحتفال برأس السنة الميلادية

2020/12/30 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

التصوير: صفاء علوان

زُين عدد كبير من الشوارع والساحات العامة ونصبت أشجار الميلاد في عدد من مناطق العاصمة بغداد استعداداً للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

إذ امتاز البغداديون بطقوس خاصة للاحتفاء بـ"الكريسمس" من خلال تنوع طرق تزيين الكنائس والمنازل والشوارع، وانتقاء الملابس التي تمتاز باللون الأحمر، خصوصا ملابس الأطفال التي تكون مشابهة لزي"بابا نوئيل".

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