2020/12/30 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي – خبير اقتصاد :

النفط في الموازنة الإصلاحية لعام 2021

تخصيصات وزارة النفط = 16.387 ترليون دينار

تخصيصات شركات التراخيص النفطية = 13 ترليون دينار

نسبة تخصيصات التراخيص الى تخصيصات وزارة النفط =79.33%

نسبة تخصيصات التراخيص الى الإيرادات النفطية = 18% .

حصة شركات التراخيص في الموازنة العامة = 8%

حصة شركات التراخيص في الموازنة العامة اكبر من حصة ست 12 وزارة مجتمعة وهي : التربية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والنقل والموارد المائية والعدل والتخطيط والثقافة والشباب والمهجرين .



وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تخصصها الموازنات العراقية لشركات التراخيص إلا ان صادرات العراق الحالية لم تصل الى مستوى الصادرات النفطية قبل نحو 40 عاما عندما كانت شركات النفطية الوطنية تستخرج النفط بجهودها الذاتية .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط في الموازنة الإصلاحية لعام 2021… نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط في الموازنة الإصلاحية لعام 2021… نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).