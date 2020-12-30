الحشد الشعبي: مستعدون لأي طارئ في الأنبار

2020/12/30 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، ان الحشد مستعد لأي طارئ في المحافظة".

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