إدارة الزوراء تنهي عقد باسم قاسم

2020/12/30 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}انهت ادارة نادي الزوراء،الاربعاء،عقد مدربها الكابتن باسم قاسم بالتراضي.

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