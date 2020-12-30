كتلة الاتحاد الوطني تهنئ فضائية كوردسات

2020/12/30 | 20:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، برقية تهنئة الى مؤسسة وفضائية كوردسات بمناسبة الذكرى الـ 21 على تأسيسها.

وقالت الدكتور جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، اليوم الاربعاء في برقية وجهتها الى مؤسسة كوردسات الاعلامية، جاء فيها:

مبارك لكم مناسبة الذكرى الـ 21 على أول بث فضائي، ان قناة موردسات الفضائية، كانت اول قناة باللغة الكوردي والتي تعتبر محط فخر للشعب الكوردي والذي عملت خلال الايام الصعبة بشجاعة مطلقة وجرأة مقاتل بيشمركة في خدمة المشاهدين والمستمعين الكورد، وان هذه الروح الفدائية والقيادية كانت السبب بأن نبقى ذكرى كبيرة مثل زهرة النرجس لفقيد الامة الرئيس مام جلال والسيدة هيرو خان.

اتمنى ان تستمروا في تقديم الخدمة للفن والفنانين والثقافة والحضارة للشعب الكوردي والعمل قي المستقبل بنفس النهج والنفس.

نرجو لكم الاستمرار في التطور والتقدم واهنئكم مرة ثانية واشد على ايديكم.

الدكتورة جوان احسان

رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب

PUKmedia ترجمة

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