مكتب إعلام الاتحاد الوطني يهنئ فضائية كوردسات

2020/12/30 | 20:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة، الى مدير القناة وفريق العمل في مؤسسة كوردسات الاعلامية، بمناسبة 21 عاما على تاسيسها.

وجاء في برقة التهنئة:

باسم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، نتقدم اليكم ولجميع الكوردستانيين باحر التهاني لمؤسسة كوردسات التي تشكل مبعثا للفخر والمسؤولية والمصداقية وتواصل الخدمات بنهجها الاعلامي المتميز.

خلال الفترة الماضية، فان كوردسات كاحدى قنوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، قدمت خدمات جلية للمجتمع الكوردي في المجال الثقافي والتراثي والاجتماعي والسياسي وكانت صوت ولون الكورد في كل مكان.

نتمنى ان تكون هذه المناسبة تشجيعا اكبر لتقدم وتطوير كوردسات من حيث الشكل والمضمون .

وفي هذه المناسبة لا يمكن ان لا ننسى بصمة ودور السيدة هيرو ابراهيم احمد في القناة ونشيد بجهودها ونثمنها ونرسل لها تحية التقدير والوفاء.

مرة اخرى نتقدم بالتهنئة بشدة نرجس نحيي مهندس فكرة فضائية كوردسات وجميع اسرة مؤسسة كوردستان الاعلامية.

مكتب الاعلام

PUKmedia

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