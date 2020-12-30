2020/12/30 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع 75 بالمئة من سكان إنكلترا للعزل اعتبارا من، الخميس، بعدما وسعت الحكومة البريطانية نطاق المناطق الخاضعة للتدابير الأكثر صرامة والتي فُرضت لاحتواء طفرة في أعداد المصابين بكوفيد-19 ناجمة عن سلالة متحوّرة من الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (75 بالمئة من سكان إنكلترا في العزل اعتبارا من الخميس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (75 بالمئة من سكان إنكلترا في العزل اعتبارا من الخميس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).