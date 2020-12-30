في كربلاء.. القبض على متهمين اثنين بالاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة

2020/12/30 | 20:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، القبض على رجل وامرأة متهمين بالاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في كربلاء المقدسة.وقالت الوكالة في بيان،تلقته “الايام نيوز”، أن “مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة بكربلاء المقدسة التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر مطلوبين وفق الاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة”.واضافت، أن […]

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