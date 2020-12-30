نادٍ مصري يفاوض حكيم شاكر

2020/12/30 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بدأ نادي الاسماعيلي المصري مفاوضاته مع المدرب العراقي حكيم شاكر، لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

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