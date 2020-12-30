سلطان، أحد ضحايا جرائم داعش ضد الأيزيديين

2020/12/30 | 20:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني الثالث من آب عام ٢٠١٤ يحمل في طياتهِ الكثير من القصص والحكايات المأساوية والتي تروي الواقع الذي عاشتهُ العوائل الشنگالية إبان هجوم تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية (داعش) على قضاء شنگال والمناطق التابعة لهُ.“في ذلك اليوم المشؤوم كنتُ مع عائلتي في مزرعتنا الصغيرة – حوالي ٧ كم شمال ناحية …

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