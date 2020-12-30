وزير النفط يوجه لاعداد جرد لحركة الملاك لفسح المجال امام التعاقد

2020/12/30 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل عن إرسال توجيه رسمي إلى كافة شركات القطاع النفطي في المحافظات لإعداد جرد وقاعدة بيانات كاملة لحركة الملاك وذلك ضمن توجهات الوزارة لفسح المجال أمام التعاقد مع الاختصاصات الهندسية والساندة التي تحتاجها الوزارة وإشغال حركة الملاك بعقود وفق تنافس شفاف.

وقال الوزير إنه وبناءً على هذا التوجيه ستقوم الشركات التابعة للوزارة بإجراءاتها بشأن بيان حاجتها من الاختصاصات بقطاع (الاستخراج والمصافي والغاز والتوزيع) بغية تنافس طالبي التشغيل على فرص العقود، لافتا إلى أن الإعلان عن الفرص للمتنافسين سيكون بعد إقرار الموازنة مطلع العام الجديد 2021 “.

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