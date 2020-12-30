مقتل 28 شخصاً و جرح 8 آخرين بهجوم مسلح على حافلة تقل مدنيين في سوريا

2020/12/30 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون السوري: حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تعرض بولمان على طريق دير الزور ـــ تدمر في منطقة كباجب لهجوم إرهابي مما أدى إلى استشهاد 28 مواطناً وجرح 8 آخرين.

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