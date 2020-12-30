نائب عن سائرون: تمرير حصة كردستان في الموازنة مرهون بشرط واحد

2020/12/30 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال عضو تحالف سائرون، النائب جمال فاخر، اليوم الاربعاء، إن تمرير حصة كردستان في موازنة 2021 مرهون بالتزام حكومة الاقليم بمضامين قرار تمويل العجز المالي الاخير.

وذكر جمال فاخر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية اعلنت عن وجود اتفاق مع اقليم كردستان حيال ملف موازنة 2021 ولم يصلنا اي شي مما جرى الاتفاق عليه حتى الان، اضافة الى ان الموازنة وصلت يوم امس وستجري مناقشاتها وتكون الصورة واضحة من ناحية حصص للاقليم المالية".

واضاف فاخر، ان "تمرير حصة كردستان في موازنة 2021 مرهون بالتزامها بما جاء في مضامين قانون العجز المالي والذي الزم الاقليم بتنفيذ تعهدات عدة مقابل دفع الاموال".

واشار الى ان "وجود ديوان الرقابة المالية في كردستان وتدقيقه بيانات الموظفين يعد من الصلاحيات الاتحادية وكل الهيئات يجب ان تعمل وفق هذا الاطار لان كردستان جزء من الحكومة الاتحادية والقوانين يجب ان تطبق".

واكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أن "البرلمان لن يمرر اي شي وفق مبدا الاتفاقيات السياسية التي لاتخدم مصلحة العراق"، مؤكدا ان "الالتزام بالقوانين وتطبيق مضامين الدستور امر بالغ الاهمية من اجل العدالة والانصاف لكل مناطق البلاد في نيل استحقاقها في الموازنة القادمة".

وأعلن نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان، ورئيس الوفد الكردي التفاوضي، قوباد طالباني، الاثنين الماضي، إبلاغ الحكومة الاتحادية استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميل من النفط لشركة سومو، في حال تم التصويت علی مشروع موازنة 2021 بصيغته الحالية في البرلمان.

وقال قوباد طالباني، في مؤتمرٍ صحفي: "إذا تمت المصادقة علی مشروع الموازنة، فنحن في حكومة إقليم كردستان، مستعدون لتسليم 250 ألف برميلٍ من نفط إقليم كردستان لشركة سومو".

وأوضح رئيس وفد إقليم كردستان: "اعتقد ٲننا قمنا بعقد اجتماعٍ وافٍ، دام 4 ساعات، دون توقف، تحدثنا خلاله عن عملية الحوار والمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ليس فقط خلال زيارتنا الأخيرة، وإنما منذ بداية عمل الحكومة وحتى الآن".

وأضاف طالباني: "ناقشنا ملف الحوار بالكامل، حيث إننا كحكومة إقليم كردستان نسعی دائماً للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية، إن كان مع حكومة عادل عبدالمهدي، أو مصطفى الكاظمي، كما قمنا بعرض نتائج زيارتنا الأخيرة، وتمكنّا من الإجابة على كافة الأسئلة حول مختلف المواضيع المنتظرة".

وحول مشروع موازنة عام 2021 الذي وافقت عليه الحكومة العراقية، وتم إرساله للبرلمان، ذكر قوباد طالباني: "تحدثنا عن آلية تعزيز تنسيقنا وتعاوننا من ٲجل تمرير موازنة 2021، والتصويت عليها كما هي، ونحن كحكومة كردستان، موافقون على ذلك الجزء الذي يتعلق بإقليم كردستان وملتزمون به".

وحول استعداد حكومة إقليم كردستان لتسليم 250 ٲلف برميلٍ من النفط لشركة سومو، في حال صادق البرلمان على موازنة 2021، قال قوباد طالباني: "كنا قد ٲبدينا استعدادنا في السابق ومنذ تشرين الثاني من العام 2019 للاتفاق مع الحكومة الاتحادية، والآن أيضاً نبدي استعدادنا لتسليم الـ250 ألف برميلٍ من النفط وتصديره عن طريق شركة سومو، وفق ما جاء في الموازنة وسنلتزم بنص القانون".

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".

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