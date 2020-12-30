نائب عن الديوانية يتهم الحكومتين المحلية والمركزية بالتلكؤ في تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر

2020/12/30 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، الأربعاء، 30 كانون الأول، 2020، الحكومتين المحلية والمركزية بالتلكؤ في تنفيذ مشاريع تخفيف حدة الفقر في المحافظة.

وقال الخزعلي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة أطلقت عام(2010) ستراتيجية تهدف لمكافحة الفقر حتى عام 2014 ، وشهدت نجاحا ملحوظا في البداية، بسبب الوفرة النفطية وارتفاع اسعار النفط وما ترتب عليه من ايرادات مالية، لذلك استطاعت الحكومة من خلالها زيادة (فرص التشغيل ، مكافحة البطالة ، مكافحة الفقر ، توسيع شبكات الحماية الاجتماعية)، مما ادى إلى انخفاض معدلات الفقر بشكل ملحوظ في المحافطة".

واضاف أن "هذه الستراتيجية توقفت عام بعد عام 2014 بسبب الحرب على داعش وانخفاض اسعار النفط، كذلك الحال في عام في الاعوام الاخيرة".

وبين أن "هنالك ستراتيجية جديدة اطلقتها الحكومة الحالية نعتقد انها ستكون كسابقاتها لرفع الواقع المعيشي وتخفيف البطالة في المحافظات الفقيرة ( المثنى والديوانية ومحافظات اخرى)".

وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم وزارة التخطيط في العراق، عبد الزهرة الهنداوي، الأربعاء، 30 كانون الأول، 2020، عن ارتفاع نسبة وعدد المواطنين تحت خط الفقر بسبب جائحة كورونا.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "جائحة كورونا تسببت بانكماش الاقتصاد في العراق والعالم، بسبب الاجرءات الصارمة التي رافقتها، مما دفع وزارة التخطيط بعد 5 اشهر من الجائحة بإعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفق معايير عالمية".

وتابع أن "الدراسة كشفت عن زيادة عدد الفقراء في العراق بواقع مليونين و700 الف فقير دخلوا خط الفقر بسبب ظروف الجائة وانخافض اسعار النفط وتوقف عدد من المشاريع".

وبين أن "عدد الفقراء قبل الجائحة كان 6 ملايين و9 الف شخص يضاف لهم الرقم الجديد الذي تحقق بفعل جائحة كورونا"، مشيرا إلى ان "عدد الفقراء بالنسبة المئوية من المجتمع اصبح بواقع 31 %".

واشار إلى ان "العدد الكلي للفقراء بلغ 9 ملايين و600 الف حتى الان".

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