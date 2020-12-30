الأمن الوطني برئاسة الكاظمي يناقش توفير الأماكن الملائمة للسجون وحمايتها

2020/12/30 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، …

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