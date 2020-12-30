الأنواء الجوية: الزلازل بدأت تزداد في العراق نتيجة تحرك القشرة الأرضية

2020/12/30 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية، الأربعاء، أن الهزات الأرضية في الفترة الأخيرة بدأت تزداد في العراق نتيجة تحرك القشرة الأرضية. وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “العراق يقع على الخط الزلزالي والشريط الحدودي مع إيران”. وتابع، أن “الهزات الأرضية في الفترة الأخيرة بدأت تزداد …

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