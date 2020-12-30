القيادة الأميركية تعلن إرسال قاذفات قنابل إلى الشرق الأوسط في مهمة لـ”ردع العدوان”

2020/12/30 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاربعاء، ارسال قاذفات القنابل B- 52 الى الشرق الأوسط، في مهمة لـ “ردع العدوان”، بحسب تعبيرها. وذكرت القيادة في بيان تابعه “النور نيوز” أنه “اقلعت قاذفات القنابل B-52 التابعة لسلاح الجو الامريكي من قاعدة (مينوت) الجوية، في ولاية (داكوتا الشمالية) وحلقت عمدا اليوم في سماء الشرق الاوسط للتاكيد …

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