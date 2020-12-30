الكاظمي يؤكد أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية

2020/12/30 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله“.

وأكد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، على “التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني”، مشيراً الى “أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد”.

واضاف البيان، “كما جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح، والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح، بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان، كما تم طرح مجموعة من المقترحات والمواضيع بشأن توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها”.

وتابع البيان “بحث المجتمعون أيضا، ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما يخدم المصلحة العامة وسياسة العراق الأمنية”.

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