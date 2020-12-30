حوار السلطة الموازية في الفكر العربي :بين مرتسم (الدولة ) وقرابين ( الامة) - مظهر محمد صالح

2020/12/30 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح حوار السلطة الموازية في الفكر العربي :بين مرتسم (الدولة )وقرابين( الامة)مظهر محمد صالحثلاث مركبات مازالت تشكل التصدي لعلة النظم السياسية ومعلولاتها في الفكر العربي وتقود الى تكوين فكرة السلطة الموازية ،ذلك عندما تفقد الدولة لحظات نهضتها التاريخية في الحداثة والتطور واللجوء بدلاً عن ذلك الى التمسك بالواح معتقدية ،غاب عنها عقدها الاجتماعي ، اذ لم يُقدم غياب الدولة لسلطانها في تاري ......





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