الثورة التونسية وسيل المفارقات - الطايع الهراغي

2020/12/30 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " أمّا اليقين فلا يقين وإنّما // أقصى اجتهادي أن أظنّ وأحدسا "أبو العلاء المعرّي -- الثّورة، سباق المسافات الطّويلة في وعر المسالك وموحش الثّنايا، بها يتدثّر الحالمون وعن نفسها يراودها زوّار اللّيل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى ويمطرونها بركيك الأقوال وبليد الأنغام .



إبحار في بحر الظّلمات ، بداية معلومة ونهاية ملغ ......





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