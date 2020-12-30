الشابندر: هجمات اميركية وشيكة على اهداف عديدة في العراق

2020/12/30 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح النائب السابق، عزت الشابندر، الاربعاء، قيام الحكومة الاميركية بشن هجمات على اهداف عديدة داخل العراق.

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر اليوم (30 كانون الاول 2020)، "إن صحت معلومات الـ CNN عن نصيحة الجانب الامريكي للخارجية المصرية بتأجيل زيارة الرئيس السيسي الى العراق قريبا فهذا يعني أن عدوانا امريكيا وشيكا على اهداف عديدة داخل العراق قد يحصل .

واضاف: "اتركوا مزايداتكم ومصالحكم وشوفونا وطنيتكم ومراجلكم".

وأفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق، تأجلت إلى وقت غير محدد، والتي كان من المقرر أن تجري في كانون الثاني المقبل.

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