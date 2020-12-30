بسبب الخنازير البرية دعوات بشمول المبازل الفرعية والحقلية في كربلاء بالتطهير للعام 2021

2020/12/30 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في

كربلاء المقدسة جواد كاظم الغانمي شمول

كافة المبازل الفرعية والحقلية إضافة

إلى المبازل الرئيسية في منطقة (الوند)

التابعة لقضاء الحسيني

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