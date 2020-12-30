الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2020/12/30 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي تراجعه عالمياً لأدنى مستوى في عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان بيانات اقتصادية.

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