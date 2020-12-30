درجال يوعز بدعم منتخبات الشباب والناشئين في تصفيات كأس العالم لكرة اليد

2020/12/30 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجّه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، بدعم منتخبات الشباب والناشئين في تصفيات كأس العالم لكرة اليد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الشباب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "درجال استقبل عددا من أعضاءِ اتحاد اللعبة، في مكتبهِ بمقرِ الوزارة، واطلع على واقعِ حالِ المُنتخبين وطلب تَقديم منهاج المُشاركات الخَاصة بالمُنتخبات كافة".

وشدد دجال بحسب البيان على ضَرورةِ تَوفير المُعسكرات التَدريبية الداخلية والخارجية لهم قبيل الدخول في مُعترك التصفيات العالمية ليكون ظُهورهم مُشرفًا في البطولاتِ الخارجية بما يُوازي تَاريخ اللعبة في العراق".

ووَجَه بدعمِ مُنتخبات الشباب والناشئين في تصفياتِ كأسِ العالم لكُرةِ اليد كاستحقاقٍ وطني تُمثلهُ هذهِ المُنتخبات للعبةٍ جماعية مُهمة وكان للعراق مكانتهُ العربية والآسيوية فيها".

وأشار إلى أن "أعضاء اتحاد اليد ثمنوا اهتمام الوزير مُقدمين شُكرهُم باسم جميعِ العاملين في الاتحاد لدعمهِ الفئاتِ العمرية لكُرةِ اليد والاهتمام بواقعِ اللعبة ونشرها".

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